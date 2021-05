Covid | Bracesco Gruppo Cimbali | “il colpo è stato duro | limitato danni con diversificazione”

(Di lunedì 3 maggio 2021)guarda al futuro -e oltre confine- per crescere ulteriormente nello scenario post pandemia. L’azienda di Binasco, tra i principali produttori mondiali di macchine da caffè professionali, ha chiuso il 2019 con un fatturato di 190 milioni di euro e sta per lasciarsi alle spalle un 2020 con un calo, si spera, contenuto. “Nel nostro comparto, fatto di bar, ristoranti e hotel, abbiamo sofferto più di molti altri – spiega all’Adnkronos Enrico, direttore business di-. Abbiamograzie allaforte di prodotto, segmenti e geografie. Nel 2020 ovviamente c’èun calo ma abbiamo contenuto la contrazione dei ricavi e protetto i margini, facendo leva anche sulla solidità ...

Adnkronos

Perl'Italia in questo momento sta facendo uno sforzo "ammirevole" nel ripartire "ma - fa notare - siamo ancora all'inizio e bisogna attendere affinché si irrobustisca quel clima di fiducia. ...Discorso diverso in Italia e in Europa: "Qui - afferma- c'è stato un grosso colpo e ancora si attende un segnale di ripartenza solida. L'Italia, con Francia, Gb e Spagna è stata tra i mercati più duramente colpiti dalla crisi. E' riuscito a ...Gruppo Cimbali guarda al futuro -e oltre confine- per crescere ulteriormente nello scenario post pandemia. L'azienda di Binasco, tra i principali ...