Colosseo di Roma, come funziona e quando sarà costruita la nuova arena high-tech (Di lunedì 3 maggio 2021) Il Colosseo di Roma avrà nuovamente il suo piano dell'arena, come duemila anni fa, ma in una versione high-tech, reversibile e sostenibile. È stato presentato il progetto vincitore del bando di gara indetto da Invitalia – agenzia nazionale per gli investimenti e lo sviluppo d'impresa – nel dicembre 2020, con scadenza il 1° febbraio 2021, per l’affidamento della progettazione e realizzazione del piano dell’arena dell’Anfiteatro Flavio, inserito tra i Grandi Progetti Beni Culturali con un finanziamento di 18,5 milioni di euro. Ad aggiudicarselo è stata Milan Ingegneria, scelta da una commissione aggiudicatrice composta da Salvatore Acampora, Alessandro Viscogliosi, Stefano Pampanin, Michel Gras e Giuseppe Scarpelli. «Ancora un passo avanti verso la ... Leggi su gqitalia (Di lunedì 3 maggio 2021) Ildiavràmente il suo piano dell'duemila anni fa, ma in una versione, reversibile e sostenibile. È stato presentato il progetto vincitore del bando di gara indetto da Invitalia – agenzia nazionale per gli investimenti e lo sviluppo d'impresa – nel dicembre 2020, con scadenza il 1° febbraio 2021, per l’affidamento della progettazione e realizzazione del piano dell’dell’Anfiteatro Flavio, inserito tra i Grandi Progetti Beni Culturali con un finanziamento di 18,5 milioni di euro. Ad aggiudicarselo è stata Milan Ingegneria, scelta da una commissione aggiudicatrice composta da Salvatore Acampora, Alessandro Viscogliosi, Stefano Pampanin, Michel Gras e Giuseppe Scarpelli. «Ancora un passo avanti verso la ...

morena_faenza : Via @SkyTg24 #Roma, svelato il progetto della nuova arena del #Colosseo - JGiusi : RT @Gianlucapica91: ?? GLI ARTICOLI DI UNA GUIDA TURISTICA A ROMA ?? Link: - StarlightRevo : RT @SmitArianna: @StarlightRevo “Il cuore pulsante di Roma non è certo il marmo del Senato, ma la sabbia del Colosseo, lui porterà loro la… - SmitArianna : @StarlightRevo “Il cuore pulsante di Roma non è certo il marmo del Senato, ma la sabbia del Colosseo, lui porterà l… - mrcfsn : RT @SkyTG24: Roma, svelato il progetto della nuova arena del Colosseo -