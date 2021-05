Checco Zalone fa impazzire (di gioia) Aldo Grasso (Di lunedì 3 maggio 2021) Se i lampi di genio di un comico non hanno bisogno di format Corriere della sera, pagina 55, di Aldo Grasso. I veri comici non sono coloro che fanno ridere di più, ma quelli che ci svelano un modo nuovo di ridere. Ancora una volta, tocca a Checco Zalone regalarci un po’ di felicità, parlando di cose serie. Il suo ultimo «messaggio» si chiama La Vacinada, un video interpretato con la splendida e spiritosissima Helen Mirren. In tempi di pandemia, di distanziamento e di astinenza, un sussulto ormonale può nascere da un refolo di vento che lascia intuire qualcosa: «Tiene la zinna un pochito calada, ma non fa nada, non fa nada e la caviglia un pochito gonflada e non fa nada, non fa nada, quando se mueve suave y sensual, pare che il femore sia original». Luca Medici, qui nelle vesti di Oscar Francisco Zalon, è attratto da ... Leggi su tvzoom (Di lunedì 3 maggio 2021) Se i lampi di genio di un comico non hanno bisogno di format Corriere della sera, pagina 55, di. I veri comici non sono coloro che fanno ridere di più, ma quelli che ci svelano un modo nuovo di ridere. Ancora una volta, tocca aregalarci un po’ di felicità, parlando di cose serie. Il suo ultimo «messaggio» si chiama La Vacinada, un video interpretato con la splendida e spiritosissima Helen Mirren. In tempi di pandemia, di distanziamento e di astinenza, un sussulto ormonale può nascere da un refolo di vento che lascia intuire qualcosa: «Tiene la zinna un pochito calada, ma non fa nada, non fa nada e la caviglia un pochito gonflada e non fa nada, non fa nada, quando se mueve suave y sensual, pare che il femore sia original». Luca Medici, qui nelle vesti di Oscar Francisco Zalon, è attratto da ...

