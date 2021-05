Calcio: Vlahovic 'A Bologna potevamo vincere, c'è amarezza' (Di lunedì 3 maggio 2021) "Ora dobbiamo fare più punti possibili nelle prossime partite" FIRENZE - "C'è tanta amarezza, potevamo portarla a casa. Ma il Calcio è questo, dobbiamo concentrarci ora sulle prossime partite e ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 3 maggio 2021) "Ora dobbiamo fare più punti possibili nelle prossime partite" FIRENZE - "C'è tantaportarla a casa. Ma ilè questo, dobbiamo concentrarci ora sulle prossime partite e ...

juventusfc : 29' | Passa in vantaggio la Fiorentina, su calcio di rigore. Rete di Vlahovic. #FiorentinaJuve [1-0] #ForzaJuve - sportface2016 : #BolognaFiorentina, la delusione di Dusan #Vlahovic dopo il pareggio del Dall'Ara - OdeonZ__ : Bologna-Fiorentina, le pagelle: Palacio, uno show da 8,5. Vlahovic merita 7,5 - Daniele20052013 : Fiorentina, c'è già un piano anti-Milan per Vlahovic - lamezzastagione : @Lore1968NL Ci può riuscire chiunque a far pena come lui. Scambiare Prandelli e Iachini è blasfemia: con primo Vla… -