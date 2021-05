(Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Ilè und', perchèè un allenatore particolare che ha bisogno che si creda in lui. L'Inter ha avuto momenti di grande difficoltà con l'eliminazione prima dalla Champions e poi dall'Europa League e il punto più basso toccato nella serata dello Stadium dove è stata eliminata anche dalla Coppa Italia. In quel momento si è visto quanto la società e il gruppo proteggesse il lavoro dell'allenatore, perchè lì si poteva anche sbandare. Ma la bravura di uno dei condottieri italiani migliori come, insieme alla solidità della società e a un direttore comeche conosceva molto bene il tecnico, insieme al lavoro anche di Ausilio, hanno fatto la differenza". Lo ha detto l'ex tecnico ...

TV7Benevento : Calcio: Stramaccioni, 'binomio Conte-Marotta timbro d'autore su scudetto'... - TV7Benevento : Calcio: Stramaccioni, 'strafelice per scudetto Inter, momenti chiave derby e Atalanta'... -

Ultime Notizie dalla rete : Calcio Stramaccioni

Il Sannio Quotidiano

Hanno vissuto le sperimentali gestionie De Boer, sono stati allenati da Mazzarri e ... Inter: tutte le notizie Serie A: tutte le notizie: tutte le notizie 3 maggio - 14:24... 1 - 3 Il tabellino VIS PESARO - FC S DTIROL 1 - 3 (0 - 2) VIS PESARO (3 - 5 - 2): Bastianello; Nava (1' st Giraudo), Brignani,; Carissoni, D'Eramo (39' st Pierpaoli), Ejjaki, De Feo (19'...Condividi questo articolo:Roma, 3 mag. (Adnkronos) – “Il binomio Conte-Marotta è un timbro d’autore, perchè Conte è un allenatore particolare che ha bisogno che si creda in lui. L’Inter ha avuto momen ...Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Chiunque abbia vissuto parte di questi anni di dominio della Juventus, come mondo interista, non può che essere strafelice. In mezzo a tante difficoltà ma anche di graduale ...