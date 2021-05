Calcio: sottosegretario Costa, 'assembramenti per scudetto Inter? Servivano più controlli' (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. - (Adnkronos) - “Le 30.000 persone a Piazza Duomo per la festa scudetto dell'Inter? Ci vuole tanto senso di responsabilità da parte dei cittadini, altrimenti rischiamo di rovinare tutto quello che è stato fatto finora per contenere il Covid. Le istituzioni locali avrebbero potuto fare qualche controllo in più, essendo prevedibile che tante persone potessero riversarsi in strada per i festeggiamenti". Lo dice il sottosegretario alla Salute, Andrea Costa, ai microfoni di Radio Punto Nuovo. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. - (Adnkronos) - “Le 30.000 persone a Piazza Duomo per la festadell'? Ci vuole tanto senso di responsabilità da parte dei cittadini, altrimenti rischiamo di rovinare tutto quello che è stato fatto finora per contenere il Covid. Le istituzioni locali avrebbero potuto fare qualche controllo in più, essendo prevedibile che tante persone potessero riversarsi in strada per i festeggiamenti". Lo dice ilalla Salute, Andrea, ai microfoni di Radio Punto Nuovo.

Ultime Notizie dalla rete : Calcio sottosegretario Costa, forse riapriamo stadi per ultime due giornate Il sottosegretario ha poi spiegato a che punto è la possibilità di una riapertura parziale degli ... "Giovedì mi incontrerò con il presidente della lega calcio Dal Pino - ha aggiunto Costa - . Dobbiamo ...

Costa: 'Tifosi negli stadi? Speriamo per le ultime 2 giornate' Il sottosegretario ha poi spiegato a che punto è la possibilità di riaprire gli stadi: " Ritengo sia più facile controllare 1.000 persone in uno stadio che in una piazza, stiamo riflettendo sulla ...

Il sottosegretario: "Possibile la riapertura degli stadi dalla penultima di campionato" Dall'esponente del governo l'annuncio di una valutazione sulla possibilità di dare il via libera prima della finale di Coppa Italia prevista il 19 maggio ...

