Attacchi omofobi a un 25enne | denunciato prof universitario di Messina Il rettore | “Avviate procedure disciplinari”

"Qui qualcuno ha scambiato il comunismo per un serraglio dove ognuno si vanta dei propri pruriti sessuali…. sta genta epurata". È solo uno dei commenti indirizzati su Facebook da un docente universitario di Messina a Davide Curcuruto, un 25enne originario della città e studente di Sociologia a Bologna. Tutto è partito quando il prof, che insegna Chimica, lo scorso 7 aprile ha condiviso sulla sua bacheca un post di Curcuruto sul catcalling, accompagnandolo da un commento eloquente: "E l'idiota della settimana è…". Il post è ancora pubblico sul social e, manco a dirlo, ha scatenato commenti omofobi e violenti contro il ragazzo. "Respirare lo stesso ossigeno di sta gente mi disturba profondamente", scrive uno dei commentatori, a cui il docente della città dello Stretto non manca di ...

