Apertura stabilimenti balneari 2021: le date per ogni regione (Di martedì 4 maggio 2021) L’Apertura degli stabilimenti balneari 2021 è alle porte ma le regole cambiano di regione in regione, le date di riApertura non saranno tutte uguali. Ecco quali sono le disposizioni in base alle regioni scelte. L’estate è vicina e i turisti italiani si chiedono quando ci sarà l’Apertura degli stabilimenti balneari 2021. Seconda estate in tempi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 4 maggio 2021) L’degliè alle porte ma le regole cambiano diin, ledi rinon saranno tutte uguali. Ecco quali sono le disposizioni in base alle regioni scelte. L’estate è vicina e i turisti italiani si chiedono quando ci sarà l’degli. Seconda estate in tempi L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

RobertoUgolin10 : Il calendario delle riaperture. Si potrà andare al mare dal 15 maggio 2021: è la data di apertura della stagione ba… - EmmeReports : Spiagge, Musumeci: 'Se niente contagi, potremmo anticipare l'apertura prevista per il 16 maggio'… - infoitinterno : Via libera all’apertura degli stabilimenti balneari, Viale (SIB): “Riapriremo in tutta sicurezza come l’anno scorso… - SanremoNews : Via libera all’apertura degli stabilimenti balneari, Viale (SIB): “Riapriremo in tutta sicurezza come l’anno scorso… - imperianews_it : Via libera all’apertura degli stabilimenti balneari, Viale (SIB): “Riapriremo in tutta sicurezza come l’anno scorso… -