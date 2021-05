Andrea Zenga: "Scudetto Inter? Nella casa del GF Vip m'immaginavo le partite" (Di lunedì 3 maggio 2021) Uno Scudetto vissuto in treno, dopo aver trascorso una fetta importante della stagione della rinascita dell'Inter chiuso Nella casa del Grande Fratello Vip , all'oscuro dell'impetuosa avanzata della ... Leggi su ilgiorno (Di lunedì 3 maggio 2021) Unovissuto in treno, dopo aver trascorso una fetta importante della stagione della rinascita dell'chiusodel Grande Fratello Vip , all'oscuro dell'impetuosa avanzata della ...

redazioneiene : Cari #Zengavo, Rosalinda Cannavò così arrabbiata non l’avete mai vista! Tutta colpa di Andrea Zenga e… - MediasetPlay : E andiamo con gli ospiti di #IsolaParty! Con @AndreaDianetti e @Valeriangione ci saranno... Iva Zanicchi, Andrea Ze… - Delfino73559301 : #isolaparty Andrea Zenga, hai provato a giocare a calcio come il tuo Uomo ragno? - ladyinviolet__ : Più uomini come Andrea Zenga, meno come Gilles Rocca #isola #zengaisolaparty - Badrplug : RT @redazioneiene: Cari #Zengavo, Rosalinda Cannavò così arrabbiata non l’avete mai vista! Tutta colpa di Andrea Zenga e @NicDeDevitiis. No… -