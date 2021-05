American Magic mette in vendita un AC75 ed è pronta a gareggiare in 7-8 giorni

Leggi su nonsolonautica

(Di lunedì 3 maggio 2021) Terry Hutchinson, skipper di, ha fatto sapere che sono pronti a scendere in acqua in 7-8se la prossima Coppa America si terrà in Auckland. Gli statunitensi hanno anche messo inun loro, il Defiant, cosa che potrebbe far entrare un nuovo team nella competizione. “La situazione alla base di Auckland è che abbiamo bisogno di 7-8per tornare in acqua – ha dichiarato Hutchinson – . La maggior parte dei container sono tutti fermi come li abbiamo lasciati. Le barche sono sigillate e impacchettate. Siamo nella posizione per cui se otteniamo la conferma che si regaterà in Nuova Zelanda non abbiamo molto lavoro da fare. E se il prossimo evento non sarà in Nuova Zelanda, allora possiamo agevolmentere tutto su una nave, smantellare ...