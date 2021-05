Agazio Menniti | morto il neurochirurgo che salvò Manuel Bortuzzo

(Di lunedì 3 maggio 2021) L’uomo è stat travolto sul raccordo anulare di Roma Tutti ricordano la storia diil giovane nuotatore che a causa di uno scambio di persona ha visto la sua vita cambiare perdendo l’utilizzo delle gambe a seguito di una sparatoria tra il 2 e 3 febbraio 2019. A salvargli la vita c’era ilche operò l’azzurro immediatamente dopo l’incidente e ne seguì anche il post operatorio e il percorso di riabilitazione. Come però spiega, questa mattina, “Corriere Della Sera”, il medico 46enne è venuto a mancare a causa di un altro tragico incidente. Il dottore, a pochi kilometri dalla sua abitazione, è stato tamponato sul raccordo Anulare di Roma. L’uomo è stato prima travolto in moto da una vettura e poi nel tentativo di rialzarsi è stato tragicamente travolto ...

ilriformista : L'incidente sul raccordo anulare. Il neurochirurgo viaggiava sulla sua moto. Lascia la moglie e due figli - repubblica : Incidente sul Raccordo, muore a 46 anni Agazio Menniti, primario di Neurochirurgia del San Camillo di Roma - calabrianewsit : Agazio Menniti che aveva salvato Manuel Bortuzzo - - 361_magazine : L'uomo è stato travolto da due auto: #Menniti aveva salvato la vita di #ManuelBortuzzo - Marisa10778178 : RT @ilriformista: L'incidente sul raccordo anulare. Il neurochirurgo viaggiava sulla sua moto. Lascia la moglie e due figli -

Ultime Notizie dalla rete : Agazio Menniti

Tragedia a Roma, dove un terribile incidente avvenuto sul Raccordo Anulare è costato la vita ad, primario di Neurochirurgia presso l'ospedale San Camillo di Roma . Il medico di 46 anni non ha avuto scampo quando, giovedì scorso, un'auto ha tamponato la sua moto a pochi chilometri ......- e non è forse un caso che la Capitale sia tornata proprio da una settimana in zona gialla e il traffico sia tornato quello di prima - insieme con il primario del San Camillosul ...Aveva operato e tornava a casa Agazio Menniti, 46 anni, primario di Neurochirurgia dell’ospedale San Camillo, nato a Guardavalle (Catanzaro): lascia la moglie Annamaria e i due figli. Dottore stimato ...Agazio Menniti, noto chirurgo che ha salvato la vita a Manuel Bortuzzo, è morto in un tragico incidente sul Raccordo anulare.