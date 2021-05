Viabilità Roma Regione Lazio del 02-05-2021 ore 12 | 30

Leggi su romadailynews

(Di domenica 2 maggio 2021)2 MAGGIO ORE 12:20 VALERIA VERNINI BUONGIORNO E BEN TROVATI ALL’ ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITA’. UN SERVIZIO DELLAPARTIAMO DAL RACCORDO, IN INTERNA SI RALLENTA TRA PRENESTINA E ARDEATINA SU VIA APPIA CODE A TRATTI TRA CAVA DEI SELCI E FRATTOCHIE IN DIREZIONE DI ALBANO SITUAZIONE ANALOGA SU VIA CASILINA TRA BORGHESIANA E FINOCCHIO SEMPRE NELLE DUE DIREZIONI MENTRE CODE PER TRAFFICO INTENSO SU VIA PRENESTINA TRA RACCORDO E COLLE MONFORTANI NEI DUE SENSI DI MARCIA SU VIA LITORANEA SI RALLENTA TRA TORVAIANICA E MARINA DI ARDEA NELLE DUE DIREZIONI TRASPORTO MARITTIMO A CAUSA DELLE CONDIZIONI METEREOLOGICHE AVVERSE LA CORSA UNITA’ VELOCE FORMIA- PONZA DELL EORE 14:30 NON VERRA’ EFFETTUATA IN CHIUSURA IL TRASPORTO PUBBLICO DA DOMANI 3 MAGGIO RIMODULATO L’ORARIO POMERIDIANO DELLE LINEE S, ...