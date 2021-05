Vaccino Astrazeneca | via libera alla seconda dose per gli under 60

Leggi su vanityfair

(Di domenica 2 maggio 2021) Nessun cambiamento: chi ha meno di 60 anni e ha ricevuto la prima dose del vaccino Vaxzevria (ex Astrazeneca) dovrà effettuare il richiamo con lo stesso prodotto. Questo l’esito di una riunione dell’Aifa con i vertici delle autorità sanitarie italiane: «Per il vaccino AstraZeneca per ora non cambia nulla e non sono state prese decisioni diverse rispetto alle ultime settimane e rispetto al pronunciamento Ema. Dunque per AstraZeneca non cambia nulla perché non ci sono evidenze di eventi avversi con la seconda dose». Sono le parole di Gianni Rezza, direttore generale della prevenzione del ministero della Salute, rispetto alle ipotesi circolate nei giorni scorsi e ai cambiamenti stabiliti dalle autorità di alcuni paesi sulla seconda dose (in Germania a chi ha meno di 60 anni si fa con un altro vaccino).