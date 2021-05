Uomini e Donne, Sara Shaimi e Sonny Di Meo raccontano come si sono riavvicinati dopo la crisi (Di domenica 2 maggio 2021) Sara Shaimi e Sonny Di Meo, a Uomini e Donne Magazine, hanno raccontato come sono riusciti a superare il loro momento di crisi. Infatti, a fine gennaio, avevano annunciato la fine della loro storia su Instagram. “Abbiamo una visione di vita completamente differente” queste parole non davano nessun segno di speranza per una riappacificazione. Invece, a fine marzo, il ritorno di fiamma è avvenuto e lo hanno comunicato, ai loro follower, con uno scatto che li ritraeva in un bacio appassionato. La coppia il prossimo mese festeggerà il loro primo anniversario. La coppia ha spiegato come si sono riavvicinati, Sara ha dichiarato: Ci sono state settimane di silenzio, poi ... Leggi su isaechia (Di domenica 2 maggio 2021)Di Meo, aMagazine, hanno raccontatoriusciti a superare il loro momento di. Infatti, a fine gennaio, avevano annunciato la fine della loro storia su Instagram. “Abbiamo una visione di vita completamente differente” queste parole non davano nessun segno di speranza per una riappacificazione. Invece, a fine marzo, il ritorno di fiamma è avvenuto e lo hanno comunicato, ai loro follower, con uno scatto che li ritraeva in un bacio appassionato. La coppia il prossimo mese festeggerà il loro primo anniversario. La coppia ha spiegatosiha dichiarato: Cistate settimane di silenzio, poi ...

