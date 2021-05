Traffico Roma del 02-05-2021 ore 15:30 (Di domenica 2 maggio 2021) Luceverde Roma Buon pomeriggio è ancora buona domenica dalla redazione maggiori disagi in quest’ultima ora a causa di un incidente che ha rallentato ulteriormente gli spostamenti lungo la carreggiata interna della Grande Raccordo Anulare tra la Casilina e l’appia sempre scarso il Traffico sul tratto cittadino della Roma Teramo sull’intero percorso della tangenziale est agli autotrasportatori vi ricordiamo che è tornato in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate oggi domenica 2 maggio i camion rimangono Dunque Fermi dalle 9 alle 22 e a Trastevere più precisamente su piazza Giuseppe Gioacchino Belli hanno preso il via agli interventi per la manutenzione la riqualificazione di tutta l’area i lavori andranno avanti fino alla fine di luglio possibili disagi alla Traffico della zona a ... Leggi su romadailynews (Di domenica 2 maggio 2021) LuceverdeBuon pomeriggio è ancora buona domenica dalla redazione maggiori disagi in quest’ultima ora a causa di un incidente che ha rallentato ulteriormente gli spostamenti lungo la carreggiata interna della Grande Raccordo Anulare tra la Casilina e l’appia sempre scarso ilsul tratto cittadino dellaTeramo sull’intero percorso della tangenziale est agli autotrasportatori vi ricordiamo che è tornato in vigore il divieto di transito per i mezzi pesanti superiori alle 7,5 tonnellate oggi domenica 2 maggio i camion rimangono Dunque Fermi dalle 9 alle 22 e a Trastevere più precisamente su piazza Giuseppe Gioacchino Belli hanno preso il via agli interventi per la manutenzione la riqualificazione di tutta l’area i lavori andranno avanti fino alla fine di luglio possibili disagi alladella zona a ...

