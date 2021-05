Teresa non ha nessuno a proteggerla dalla propria intelligenza, oltre che dalla propria bellezza. Ora la sua indipendenza diventa un problema per un intero paese. Che prima ne fa bersaglio di voci e maldicenze, poi... (Di domenica 2 maggio 2021) Storie che si raccontano in paese, brutte vicende che ancora grattano le coscienze, tramandate a voce, spesso dalle donne, che riportano il vero, la meraviglia o la maldicenza. Una giovane scrittrice ci mette su la penna, scava nei ricordi di famiglia, aggiunge fantasia. Nel libro di Valeria Usala ci si sperde in una Sardegna antica e rude, vestita di orbace e veli neri, di fiaschi di vino, mirto e dicerie. C’è una comunità che difende l’ordine costituito, rinnega una ribelle per la sua troppa indipendenza. Valeria Usala, 28 anni, è nata e vive a Cagliari. La rinnegata è il suo primo romanzo. «Ogni paese ha il suo martire, il nostro è una donna di nome Teresa, e la sua morte è rimasta troppo a lungo un segreto» scrive Usala nel prologo. Un racconto denso e affascinante, il mistero svelato di una storia realmente ... Leggi su iodonna (Di domenica 2 maggio 2021) Storie che si raccontano in, brutte vicende che ancora grattano le coscienze, tramandate a voce, spesso dalle donne, che riportano il vero, la meraviglia o la maldicenza. Una giovane scrittrice ci mette su la penna, scava nei ricordi di famiglia, aggiunge fantasia. Nel libro di Valeria Usala ci si sperde in una Sardegna antica e rude, vestita di orbace e veli neri, di fiaschi di vino, mirto e dicerie. C’è una comunità che difende l’ordine costituito, rinnega una ribelle per la sua troppa. Valeria Usala, 28 anni, è nata e vive a Cagliari. La rinnegata è il suo primo romanzo. «Ogniha il suo martire, il nostro è una donna di nome, e la sua morte è rimasta troppo a lungo un segreto» scrive Usala nel prologo. Un racconto denso e affascinante, il mistero svelato di una storia realmente ...

