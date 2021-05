Scudetto Inter | Conte esulta | ' Uno dei mie successi più importanti'

(Di domenica 2 maggio 2021) MILANO - " Questo è di sicuro uno dei miepiùin carriera. Non era una scelta facile venire all'dove comunque la squadra non era competitiva per vincere qualcosa di ...

GoalItalia : ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA ?? Adesso è matematico: l'Inter vince il suo 19° Scudetto ???? - DAZN_IT : L’Inter è Campione d’Italia ?? Lo Scudetto 2020/21 è dei nerazzurri ?? #IMScudetto #DAZN - valentinolazaro : SCUDETTO! ?? Sapevo che ce l'avreste fatta! Congratulazioni ragazzi! ???? @Inter - Mela40381779 : @Inter_en Non è che tolgono lo scudetto all'Inter per motivi finanziari?In Quel caso chi vince?La seconda classific… - Bubu_Inter : RT @SkySport: Inter campione d'Italia, il video celebrativo dello scudetto #SkySport #Inter -

Ultime Notizie dalla rete : Scudetto Inter

Ecco le primissime parole di Antonio Conte , allenatore dell'che ha appena festeggiato locon quattro turni d'anticipo. Intervenuto in diretta a ' 90° minuto ', Conte si è soffermato ...Tutte le notizie sulla squadraMilano, 2 mag.(Adnkronos) - Lo scudetto all'Inter "è' una bella iniezione di fiducia, anche per la società e per la dirigenza, oltre che per tutti quelli che hanno lavorato pesantemente". Lo ha detto ...Nel pomeriggio del fantacalcio arriva una vittoria molto importante per la Lazio, mentre negli altri campi ci sono stati tutti pareggi.