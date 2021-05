Samp-Roma 2-0, Adrien Silva e Jankto decisivi. Per i giallorossi un gol annullato e un rigore fallito (Di domenica 2 maggio 2021) La Sampdoria supera per 2-0 la Roma allo Stadio Ferraris, nella sfida valida per la trentaquattresima giornata di Serie A 2020/21. Ennesima caduta per la Roma di Fonseca che con questo risultato mette a serio rischio anche la qualificazione in Europa. I blucerchiati approfittano del momento nero dei giallorossi e portano a casa tre punti pesanti e prestigiosi. Un gol per tempo per la squadra di Ranieri: la prima arrivata nel primo tempo con Adrien Silva e poi al 65? con Jankto che con un potente tiro in diagonale ha battuto Fuzato. Tanta sfortuna per la Roma che dopo il doppio svantaggio ha provato a riaprire la gara ma prima il Var (che ha annullato un gol a Mayoral) e poi un rigore sbagliato da Dzeko condannano i ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 2 maggio 2021) Ladoria supera per 2-0 laallo Stadio Ferraris, nella sfida valida per la trentaquattresima giornata di Serie A 2020/21. Ennesima caduta per ladi Fonseca che con questo risultato mette a serio rischio anche la qualificazione in Europa. I blucerchiati approfittano del momento nero deie portano a casa tre punti pesanti e prestigiosi. Un gol per tempo per la squadra di Ranieri: la prima arrivata nel primo tempo cone poi al 65? conche con un potente tiro in diagonale ha battuto Fuzato. Tanta sfortuna per lache dopo il doppio svantaggio ha provato a riaprire la gara ma prima il Var (che haun gol a Mayoral) e poi unsbagliato da Dzeko condannano i ...

