Per affrontare la sindemia. Più donne, più futuro (Di domenica 2 maggio 2021) Il mondo travolto dal virus riparte. Istituzioni e Governi promettono riforme, investimenti, futuro, per il post-pandemia. Il Covid, intanto, si trasforma in "sindemia". Si evidenzia sempre più l'interazione con patologie croniche (quali obesità, diabete, malattie cardiovascolari) ma anche con ogni aspetto del contesto sociale ed economico, modelli di vita, cultura e relazioni umane. Una visione "sindemica" che richiede approcci, quindi, non solo sanitari. Quali speranze per il difficile domani? Protagoniste di un positivo cambiamento, più che mai, le donne? Quelle donne maggiormente colpite dalla pandemia, nell'occupazione e nella cura della casa e della famiglia. Per "vocazione", tradizione o stereotipi. donne dotate di intuito, talento e cultura ma anche portatrici di valori e di sentimenti, spesso ...

