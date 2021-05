Morta Olympia Dukakis, l’attrice premio Oscar per «Stregata dalla luna» (Di domenica 2 maggio 2021) È morta all’età di 89 anni Olympia Dukakis, l’attrice teatrale e cinematografica conosciuta per le sue interpretazioni in film come Senti chi parla e soprattutto Stregata dalla luna, del 1987, con cui conquistò l’Oscar come migliore attrice non protagonista. Leggi su vanityfair (Di domenica 2 maggio 2021) È morta all’età di 89 anni Olympia Dukakis, l’attrice teatrale e cinematografica conosciuta per le sue interpretazioni in film come Senti chi parla e soprattutto Stregata dalla luna, del 1987, con cui conquistò l’Oscar come migliore attrice non protagonista.

