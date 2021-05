Milan-Benevento 2-0 | Castillejo diffidato e ammonito | salterà la Juve

SuperSportBlitz : #SerieA - Results: Verona 1-1 Spezia Crotone 0-2 Inter Milan AC Milan 2-0 Benevento #SSFootball - SkySport : Milan-Benevento, Inzaghi: 'La salvezza è nelle nostre mani'. Poi l'abbraccio con Ibra #SkySport #FilippoInzaghi… - sportmediaset : Le notizie del giorno?? ?? L'Inter vince a Crotone e lo Scudetto è a un passo - MilanPress_it : Come giudicate la prova di ieri sera del centravanti svedese? #MilanPress #Milan - Gazzettadmilano : Il Milan torna alla vittoria, superato il Benevento. -

Ultime Notizie dalla rete : Milan Benevento

La formazione di Gasperini vuole vincere per tornare in seconda posizione " momentaneamente è stata scavalcata dalche ha battuto nell'anticipo del sabato della 34giornata il" e ...(agg Michela Colombo) Pronostico Lazio/ Orsi: "Match si deciderà in difesa" (esclusiva)Per i pronostici di Serie A andiamo a controllare ora le quote date dalla Snai per la ...Donnarumma, secondo quanto riportato da Sky il portiere del Milan ieri avrebbe avuto un confronto diretto con un gruppo di tifosi rossoneri ...Ritorna la nostra rubrica in vista del prossimo match in programma tra poche ore contro il Napoli di Gennaro Gattuso Il Cagliari riparte da Napoli per cercare di approfittare del passo falso del Benev ...