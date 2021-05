Melfi | la crisi dei microchip ferma gli stabilimenti Fca

(Di domenica 2 maggio 2021) GliFca si fermeranno da domani fino al 10 maggio a causa della cosiddettadei. Un fenomeno causato dalla pandemia di Covid che ne ha visto aumentare il fabbisogno a causa di un grande aumento della richiesta di strumenti elettronici. Rallentata anche la produzione Peugeot e Mercedes. Fca , lamondiale deiFca di, fonte linkiesta.itLamondiale deiè un fenomeno causato dalla pandemia Covid. Con l’aumento della richiesta di nuovi strumenti elettronici dovuti allo smartworking è aumentato il fabbisogno di, elementi essenziali per il funzionamento di queste tecnologie. Questo ha comportato che i paesi asiatici, principali produttori ...

... nella stessa situazione si trovano i lavoratori coinvolti nei circa 100 tavoli diaperti da ... 'La Fca dici ha dimezzato le commesse: già licenziati 15 tra interinali e somministrati' "L'...Stellantis, azioni in calo per mancanza di semiconduttori. Il mercato auto è inda tempo a causa dell'emergenza sanitaria. Lo stabilimento difermerà la produzione dal 3 al 10 maggio. Stellantis azioni risentono dello stop alla produzione Stellantis ,ferma la ...La crisi dei microchip colpisce gli stabilimenti Fca di Melfi che chiuderanno da domani al 10 maggio con cassa integrazione dei lavoratori ...Cassa integrazione fino al 10 maggio; le case automobilistiche non riescono a rifornirsi di componenti elettronici, prodotti solo da aziende asiatiche ...