Lazio-Genoa 0-0 diretta | iniziata la gara all' Olimpico

(Di domenica 2 maggio 2021) 1'ptla partita all', il primo pallone è per la squadra di Inzaghi.Tutto pronto all', le squadre stanno entrando in campo. Tra pochi istanti...

LALAZIOMIA : Lazio-Genoa, Tare nel pre partita: “Vedo le motivazioni per fare bene. Vogliamo i tre punti”… - LALAZIOMIA : 34° SERIE A | LAZIO-GENOA 0-0 - GenoaNews1893 : RT @charliemchouse: Lazio-Genoa, il primo tempo dello stadio Olimpico (live) - CinqueNews : Serie A: #LazioGenoa -> le formazioni ufficiali - LI_Palembang : Social, la Lazio è carica per la sfida col Genoa (FOTO) -

Ultime Notizie dalla rete : Lazio Genoa

0 - 0 LIVE(3 - 5 - 2): Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic - Savic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. S. Inzaghi(3 - 5 - 2): Perin; Biraschi,...Ufficiali le formazioni di, anticipo delle 12.30 di questa domenica di Serie A, valida per la 34giornata.(3 - 5 - 2) - Reina; Marusic, Hoedt, Radu; Lazzari, Milinkovic, Leiva, Luis Alberto, Lulic; Correa, ...Tutto pronto all'Olimpico, le squadre stanno entrando in campo. Tra pochi istanti sarà Lazio-Genoa. Servono solamente i tre punti alla Lazio per continuare la propria corsa alla Champions League.Prosegue la Serie A con gli incontri della trentaquattresima giornata. Vocegiallorossa.it aggiornerà LIVE il tabellino della partite in programma, ...