Laura Torrisi, operazione chirurgica in ospedale: «Pensavo di aver chiuso…». Solidarietà delle colleghe vip

Laura Torrisi torna in ospedale e annuncia su Instagram l'imminente operazione. Laura Torrisi, che soffre di endometriosi, è stata costretta a tornare sotto i ferri, ma dopo l'annuncio social a consolarla è arrivata la Solidarietà dei follower e dei numerosi amici vip. Laura Torrisi ha annunciato l'imminente operazione dal social. Su Instagram ha postato una sua foto sul letto d'ospedale, seguito da una didascalia ironica: "Tre mesi fa Pensavo di aver chiuso un ciclo e invece eccomi qua. Di nuovo. Oggi allegra come ..."

