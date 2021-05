La maestra della gentilezza regala una torta di 5 chili agli ospiti di una Rsa (Di domenica 2 maggio 2021) di Monica De Santis Vincenza De Donato, la maestra della scuola primaria Eleonora Pimentel Fonseca di Pontecagnano Faiano, che insegna a i suoi piccoli alunni la “gentilezza”, nella giornata di ieri è stata protagonista di un altro gesto di grande gentilezza e bellezza. Infatti, la maestra, si è recata presso la più antica pasticceria di Pontecagnano Faiano “Carmen” ed ha ordinato al maestro pasticciere Gennaro Vecchione una torta di ben 5 chili da donare questa mattina agli ospiti della Valle d’Argento, la casa di riposo situata a Giffoni Valle Piana, nata dall’iniziativa e dallo spirito imprenditoriale dei fratelli Pantalena che nel 2003 si assumono l’impegno di trasformare la struttura dell’hotel San Katrin, in una ... Leggi su cronachesalerno (Di domenica 2 maggio 2021) di Monica De Santis Vincenza De Donato, lascuola primaria Eleonora Pimentel Fonseca di Pontecagnano Faiano, che insegna a i suoi piccoli alunni la “”, nella giornata di ieri è stata protagonista di un altro gesto di grandee bellezza. Infatti, la, si è recata presso la più antica pasticceria di Pontecagnano Faiano “Carmen” ed ha ordinato al maestro pasticciere Gennaro Vecchione unadi ben 5da donare questa mattinaValle d’Argento, la casa di riposo situata a Giffoni Valle Piana, nata dall’iniziativa e dallo spirito imprenditoriale dei fratelli Pantalena che nel 2003 si assumono l’impegno di trasformare la struttura dell’hotel San Katrin, in una ...

AmiciUfficiale : La maestra Veronica Peparini incontra Giulia e Samuele per parlare della coreografia #Amici20 - UnitedPlanetFe1 : @Mariano29315887 @assurdistan @martafana Non l’ha detto bene. Ha detto: alzate gli stipendi, vedrete che poi alzere… - blackheartcim : Ho letto un’intervista della Cele in cui dice che lei mette una barriera fra lei e i ragazzi, non vuole affezionars… - rita_mazza14 : RT @yleniaindenial: Pensando agli idioti che bullizzavano Serena e le dissero che non poteva diventare una ballerina mentre lei sta lettera… - vaneverdiani : RT @yleniaindenial: Pensando agli idioti che bullizzavano Serena e le dissero che non poteva diventare una ballerina mentre lei sta lettera… -