Inter scudetto | 30mila persone in piazza a Milano

Leggi su italiasera

(Di domenica 2 maggio 2021)invasa dai tifosi dell’per la festa. Circa 30.000, riferisce la Questura di, si sono riversati in strada. Impressionanti le immagini in particolare daDuomo, completamente gremita. “Verso le ore 17 di oggi a, non appena noti i risultati degli incontri calcistici pomeridiani e la conseguente matematica vittoria del campionato di calcio 2020/2021 da parte dell’, in più punti della città sono scese spontaneamente in strada, in forma non organizzata, circa 30.000che hanno improvvisato caroselli di auto, passeggiate e momenti di entusiasmo collettivo”, si legge nella nota della Questura. La società, dal proprio profilo Twitter, ha invitato i tifosi a festeggiare in modo ...