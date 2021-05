Inter, Marotta: «Vogliamo la seconda stella. Conte ha risolto il problema» (Di domenica 2 maggio 2021) Beppe Marotta, amministratore delegato dell’Inter, ha parlato dopo la conquista dello Scudetto da parte dei nerazzurri: le sue dichiarazioni Beppe Marotta ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la conquista dello Scudetto. Le sue parole. GAP CON LA JUVE – «Il gap che c’era con la Juve era veramente consistente e notevole. L’anno scorso hanno vinto lo Scudetto a pochi turni dal termine e noi siamo arrivati ad un punto. Aver vinto lo Scudetto con 4 giornate di anticipo è merito nostro, non demerito altrui. Potenzialmente possiamo arrivare a 94 punti, il che vuol dire che abbiamo avuto marcia notevole». Conte – «Io ho una mia teoria. Meglio un allenatore bravo, che costa tanto, che prendere un giocatore in più con un allenatore scarso. La retribuzione di Conte è in sintonia con il suo palmares. Noi il ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 2 maggio 2021) Beppe, amministratore delegato dell’, ha parlato dopo la conquista dello Scudetto da parte dei nerazzurri: le sue dichiarazioni Beppeha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo la conquista dello Scudetto. Le sue parole. GAP CON LA JUVE – «Il gap che c’era con la Juve era veramente consistente e notevole. L’anno scorso hanno vinto lo Scudetto a pochi turni dal termine e noi siamo arrivati ad un punto. Aver vinto lo Scudetto con 4 giornate di anticipo è merito nostro, non demerito altrui. Potenzialmente possiamo arrivare a 94 punti, il che vuol dire che abbiamo avuto marcia notevole».– «Io ho una mia teoria. Meglio un allenatore bravo, che costa tanto, che prendere un giocatore in più con un allenatore scarso. La retribuzione diè in sintonia con il suo palmares. Noi il ...

FBiasin : E grazie alla famiglia #Zhang, perché senza di loro non ci sarebbero #Marotta, #Conte, #Oriali, #Lukaku e tutti gli… - FBiasin : #Marotta: 'Un ritorno alla #Juve? Veramente vorrei aprire un ciclo all'#Inter'. #CrotoneInter - RealPiccinini : Dopo lo sfogo di Conte dell’estate scorsa scrissi questo tweet. Poi si trovò il modo di andare avanti insieme e ogg… - boems8884 : RT @marifcinter: Marotta: 'C'è un sogno per l'anno prossimo. Sarebbe veramente straordinario vincere lo scudetto l'anno prossimo perché vor… - Richi3Can : RT @marifcinter: Marotta: 'C'è un sogno per l'anno prossimo. Sarebbe veramente straordinario vincere lo scudetto l'anno prossimo perché vor… -