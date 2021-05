Inter, la dirigenza festeggia sul tetto della sede: presenti Zhang e Marotta (Di domenica 2 maggio 2021) E’ festa non solo per i tifosi dell’Inter, ma anche per dirigenti e dipendenti. Più precisamente si parla del presidente Steven Zhang, l’ad Alessandro Antonello e il ds Piero Ausilio, i quali si sono affacciati dal tetto della sede di Viale Liberazione a Milano per festeggiare con le sciarpe, mentre sulla strada sottostante proseguono incessanti i caroselli dei tifosi in auto. Si è aggregato alla festa poi anche l’ad Beppe Marotta, giunto in sede sventolando una maglia nerazzurra dal finestrino della macchina. SportFace. Leggi su sportface (Di domenica 2 maggio 2021) E’ festa non solo per i tifosi dell’, ma anche per dirigenti e dipendenti. Più precisamente si parla del presidente Steven, l’ad Alessandro Antonello e il ds Piero Ausilio, i quali si sono affacciati daldi Viale Liberazione a Milano perre con le sciarpe, mentre sulla strada sottostante proseguono incessanti i caroselli dei tifosi in auto. Si è aggregato alla festa poi anche l’ad Beppe, giunto insventolando una maglia nerazzurra dal finestrinomacchina. SportFace.

