Il Paradiso delle Signore, il Covid mette in ginocchio la soap | Perché? (Di domenica 2 maggio 2021) Il Covid ha creato grandi problemi anche a Il Paradiso delle Signore e più in generale al mondo dello spettacolo. Andiamo a leggere di cosa stiamo parlando. Il Paradiso delle SignorePrima di qualsiasi cosa però ricordiamo che la serie torna protagonista, anche nel suo giorno di pausa, su Rai Premium con diverse repliche. Stanotte vedremo gli episodi dal 136 al 140 dalla terza stagione. Nel primo Marta non è in grado di accettare come stanno andando le cose con Vittorio. Parlando con Umberto inizia a sottolineare di non capire come si siano allontanati. Nel secondo Dante si convince che tra lui e Marta le cose non siano finite e quindi decide di mettere in piedi un qualcosa per provare a riprendersela e dimenticare la crisi. LEGGI ... Leggi su altranotizia (Di domenica 2 maggio 2021) Ilha creato grandi problemi anche a Ile più in generale al mondo dello spettacolo. Andiamo a leggere di cosa stiamo parlando. IlPrima di qualsiasi cosa però ricordiamo che la serie torna protagonista, anche nel suo giorno di pausa, su Rai Premium con diverse repliche. Stanotte vedremo gli episodi dal 136 al 140 dalla terza stagione. Nel primo Marta non è in grado di accettare come stanno andando le cose con Vittorio. Parlando con Umberto inizia a sottolineare di non capire come si siano allontanati. Nel secondo Dante si convince che tra lui e Marta le cose non siano finite e quindi decide dire in piedi un qualcosa per provare a riprendersela e dimenticare la crisi. LEGGI ...

FangusAngus : @laetranger @FartFromAmerika Io non voglio il paradiso in terra Non lo voglio Non c'è paradiso in terra La sinistr… - suka41555446 : @boccadivelluto Il paradiso delle tette - RaiPremium : Alle 00.40 'Il Paradiso delle signore Daily' stagione 5, episodi 136/140 Vittorio e Marta hanno preso del tempo pe… - Ilsuperbo89 : Le nocciole delle Langhe...?? Il paradiso in bocca. #Lineaverde - PDS_OOC : @InvisibleWomann @Mari91158540 @incanti_sava -naturalmente ma l'unico modo che ho per farmene una ragione è partire… -