Finisce la stagione regolare in serie C girone C, le aspettative pugliesi erano altre Calcio: in serie D girone H la partita di spicco è Fidelis Andria-Taranto (Di domenica 2 maggio 2021) Bari-Bisceglie, Catanzaro-Monopoli, Foggia-Catania, Virtus Francavilla Fontana-Palermo. Tutte alle 20,30. Ultima giornata della stagione regolare nel campionato di Calcio di serie C girone C. Il Bari ed il Foggia vanno ai playoff, il Bisceglie ai playout. Per Monopoli e Virtus Francavilla Fontana il campionato Finisce qui. Un torneo che al momento, eccezion fatta per il Foggia che da ripescato va alla fase degli spareggi per la promozione, è deludente per la Puglia. In particolare le aspettative erano diverse per il Bari favorito per la promozione diretta in serie B, conquistata invece dalla Ternana. In serie D girone ... Leggi su noinotizie (Di domenica 2 maggio 2021) Bari-Bisceglie, Catanzaro-Monopoli, Foggia-Catania, Virtus Francavilla Fontana-Palermo. Tutte alle 20,30. Ultima giornata dellanel campionato didiC. Il Bari ed il Foggia vanno ai playoff, il Bisceglie ai playout. Per Monopoli e Virtus Francavilla Fontana il campionatoqui. Un torneo che al momento, eccezion fatta per il Foggia che da ripescato va alla fase degli spareggi per la promozione, è deludente per la Puglia. In particolare lediverse per il Bari favorito per la promozione diretta inB, conquistata invece dalla Ternana. In...

federicob95 : Finisce così la stagione 2021 del #SupercrossLive. Una delle più avvincenti di sempre. Ora qualche settimana di pa… - Getxorazorska : RT @SylviaGrossi: Ai ragomittolati nell'UE Quando finisce la stagione di caccia? Non posate le lupare da più di 40 anni, nonostante le ric… - SUFF66RPRINCESS : raga comunque menomale quando iniziai a guardare shameless avevano già fatto la quinta stagione che strazio aspetta… - antonellazacca4 : RT @Ussignur_: @AStramezzi questi sono CRIMINALI, se non fosse per l'estate continuerebbero all'infinito, anzi si preparano per la prossima… - sarafab87 : @juventusfc Basta che finisce sta stagione obbrobriosa, che veramente non se ne può più.. -