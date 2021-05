anna_annie12 : F1, Hamilton trionfa in Portogallo davanti a Verstappen. Leclerc 6° - TV7Benevento : F1: Gp Portogallo, Hamilton trionfa davanti a Verstappen e Leclerc 6°... -

Ultime Notizie dalla rete : Hamilton trionfa

17.42 F.1, in PortogalloE' supera Portimao nel Gp del Portogallo. Il britannico della Mercedes precede la Red Bull di Verstappen e il compagno di team,Bottas. Leclerc sesto. Al semaforo verde ...PORTIMAO - Lewisnel Gran Premio del Portogallo, conquistando la terza tappa del Mondiale di Formula 1. Vittoria numero 97 del britannico che torna a vincere dopo il Bahrain, rimettendosi alle spalle ...Portimao, 2 mag. - (Adnkronos) - Il leader del mondiale Lewis Hamilton vince il Gp del Portogallo, terza prova del mondiale di F1. Sul circuito di ...CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.40 L'ordine d'arrivo del GP del Portogallo. Grande affidabilità per tutte le macchine, l'unico ritirato è Kimi Raikkonen dopo il tamponamento iniziale a Gi ...