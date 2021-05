F1: Gp Portogallo, Hamilton trionfa davanti a Verstappen e Leclerc 6° (Di domenica 2 maggio 2021) Portimao, 2 mag. – (Adnkronos) – Il leader del mondiale Lewis Hamilton vince il Gp del Portogallo, terza prova del mondiale di F1. Sul circuito di Portimao l’inglese della Mercedes precede l’olandese della Red Bull Max Verstappen e il finlandese Valtteri Bottas suo compagno di squadra. Quarto posto per la seconda Red Bull, quella del messicano Sergio Perez che si lascia alle spalle l’inglese della McLaren Lando Norris e il monegasco della Ferrari Charles Leclerc. Undicesimo posto per la seconda Rossa dello spagnolo Carlos Sainz che non conquista punti. Il Mondiale di F1 torna domenica prossima con il Gp di Spagna a Barcellona. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di domenica 2 maggio 2021) Portimao, 2 mag. – (Adnkronos) – Il leader del mondiale Lewisvince il Gp del, terza prova del mondiale di F1. Sul circuito di Portimao l’inglese della Mercedes precede l’olandese della Red Bull Maxe il finlandese Valtteri Bottas suo compagno di squadra. Quarto posto per la seconda Red Bull, quella del messicano Sergio Perez che si lascia alle spalle l’inglese della McLaren Lando Norris e il monegasco della Ferrari Charles. Undicesimo posto per la seconda Rossa dello spagnolo Carlos Sainz che non conquista punti. Il Mondiale di F1 torna domenica prossima con il Gp di Spagna a Barcellona. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

