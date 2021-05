Donna trovata morta in un cassonetto a Bologna (Di domenica 2 maggio 2021) Il corpo di una Donna di 31 anni è stato trovato in un cassonetto di viale Togliatti, alla prima periferia di Bologna. Quello del suo fidanzato, poco dopo, impiccato nel suo appartamento. La giovane, ... Leggi su notizie.tiscali (Di domenica 2 maggio 2021) Il corpo di unadi 31 anni è stato trovato in undi viale Togliatti, alla prima periferia di. Quello del suo fidanzato, poco dopo, impiccato nel suo appartamento. La giovane, ...

BreakingItalyNe : RT @leggoit: #Bologna, donna trovata #morta in un cassonetto: il corpo del fidanzato impiccato in casa - Mariquita_la1a : RT @leggoit: #Bologna, donna trovata #morta in un cassonetto: il corpo del fidanzato impiccato in casa - enrica_emme : RT @Gazzettino: #donna trovata #morta in un cassonetto: il corpo del fidanzato impiccato in casa - Gazzettino : #donna trovata #morta in un cassonetto: il corpo del fidanzato impiccato in casa - leggoit : #Bologna, donna trovata #morta in un cassonetto: il corpo del fidanzato impiccato in casa -