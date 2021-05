Conte: “Che orgoglio questo Scudetto”. Poi annuncia: “Nelle prossime partite darò spazio a chi ha giocato di meno” (Di domenica 2 maggio 2021) Il mister campione d’Italia, Antonio Conte, è stato intervistato da Sky Sport per analizzare il percorso fatto dall’Inter in questa stagione. “Con la vittoria dello Scudetto siamo sicuramente più sereni, molto Contenti e soddisfatti. Non è facile vincere. Aver riportato lo Scudetto all’Inter e vincerlo con 4 giornate d’anticipo dimostra il grande lavoro fatto. Adesso c’è più serenità, siamo davvero Contenti. Nelle prossime partite è giusto dare spazio a chi ha giocato di meno però cercheremo di fare del nostro meglio: i ragazzi sanno bene che tipo di pensieri ho. Dal punto di vista tattico abbiamo cambiato tanto nel corso della stagione. In questi due anni, con questa squadra, ho provato diverse ... Leggi su alfredopedulla (Di domenica 2 maggio 2021) Il mister campione d’Italia, Antonio, è stato intervistato da Sky Sport per analizzare il percorso fatto dall’Inter in questa stagione. “Con la vittoria dellosiamo sicuramente più sereni, moltonti e soddisfatti. Non è facile vincere. Aver riportato loall’Inter e vincerlo con 4 giornate d’anticipo dimostra il grande lavoro fatto. Adesso c’è più serenità, siamo davveronti.è giusto darea chi hadiperò cercheremo di fare del nostro meglio: i ragazzi sanno bene che tipo di pensieri ho. Dal punto di vista tattico abbiamo cambiato tanto nel corso della stagione. In questi due anni, con questa squadra, ho provato diverse ...

pisto_gol : L’intenditore silenzioso, che a dicembre chiedeva l’esonero di Conte, oggi mastica amaro: spera tanto che ritorni i… - SkySport : ?? SCUDETTO INTER ??? 'Conte ha uno straordinario senso del dovere che gli viene dalla sua educazione familiare' ???… - PIERPARDO : C'è qualcosa di simbolico nel gol di #Eriksen che sblocca la partita scudetto di #Conte. Tra persone di talento all… - AndreaLazzer : RT @enricoI00: Vorrei chiedere a Conte chi fosse l’avversario per lo scudetto quest’anno dato che la Juve si è auto distrutta e noi non sia… - benstar2791 : RT @marifcinter: Conte: 'I ragazzi sono cresciuti. Oggi i giocatori dell'Inter non sono più giocatori che partecipano. Sono giocatori che h… -