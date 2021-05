Classifica Moto3 Mondiale 2021 | Pedro Acosta allunga in testa | secondo Niccolò Antonelli a -51

(Di domenica 2 maggio 2021) Lo spagnolo(KTM) colpisce ancora. Dopo aver realizzato una vera e propria impresa nele nel terzo round deldia Losail (Qatar) e Portimao (Portogallo), il giovane iberico ha calato il tris, aggiudicandosi il GP di Spagna. Con questi risultatova in fuga con 95 punti contro i 44 didavanti ad Andrea Migno, terzo con 42, e Romano Fenati, quarto a quota 40.KTM SPA 952KTM ITA 443 Andrea MIGNO Honda ITA 424 Romano FENATI Husqvarna ITA 40 5 Jaume ...

Signore e signori, alziamoci in piedi e applaudiamo questo astro nascente del Motomondiale. Il suo nome è Pedro Acosta, è solamente classe 2004, ma è già giunto, con pieno merito, al terzo successo consecutivo. Moto3 Gp Spagna Jerez Gara - Uno strepitoso Pedro Acosta ha vinto il Gran Premio di Spagna classe Moto3, quarto appuntamento del Motomondiale 2021. Il rookie del Team Red Bull Ajo nonostante un errore ...