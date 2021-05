Caso Fedez, Salini: “Non esiste nessun sistema in Rai, mi scuso se qualcuno ha detto questa aberrazione. Avviate verifiche su responsabilità” (Di domenica 2 maggio 2021) “In Rai non esiste e non deve esistere nessun sistema”. L’amministratore delegato della Rai Fabrizio Salini è intervenuto con una nota dopo che Fedez dal palco del Concertone ha attaccato la Lega sul ddl Zan e rivelato le pressioni per evitare di “citare i nomi e i cognomi” dei leghisti autori di frasi contro la comunità Lgbt. Una ricostruzione che viale Mazzini ha smentito ufficialmente, ma che trova riscontro nella chiamata in vivavoce registrata dallo stesso rapper. “Rai3 ha spiegato di non aver mai censurato Fedez né altri artisti né di aver chiesto testi per una censura di qualsiasi tipo“, scrive Salini. “Questo deve essere chiaro, senza equivoci e non accettiamo strumentalizzazioni che possano ledere la dignità aziendale e dei suoi dipendenti”. ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di domenica 2 maggio 2021) “In Rai none non devere”. L’amministratore delegato della Rai Fabrizioè intervenuto con una nota dopo chedal palco del Concertone ha attaccato la Lega sul ddl Zan e rivelato le pressioni per evitare di “citare i nomi e i cognomi” dei leghisti autori di frasi contro la comunità Lgbt. Una ricostruzione che viale Mazzini ha smentito ufficialmente, ma che trova riscontro nella chiamata in vivavoce registrata dallo stesso rapper. “Rai3 ha spiegato di non aver mai censuratoné altri artisti né di aver chiesto testi per una censura di qualsiasi tipo“, scrive. “Questo deve essere chiaro, senza equivoci e non accettiamo strumentalizzazioni che possano ledere la dignità aziendale e dei suoi dipendenti”. ...

