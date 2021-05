Ascolti Tv 1 maggio: De Filippi vince netto ma paga dazio al primo maggio. Gioè staccato, Concertone sul podio davanti a Cervi e Fernandel (Di domenica 2 maggio 2021) Ascolti: il concerto per la Festa del Lavoro in evidenza dal preserale e in parte nel target di De Filippi, Amici perde mezzo milione di spettatori Le celebrazioni della Festa del lavoro, calcio e motori hanno caratterizzato il pomeriggio e la sera di sabato 1 maggio, con in prime time Milan-Benevento sul 209 di Dazn1 by Sky. La sfida tra le ammiraglie era ancora quella tra la replica di Sotto copertura 2 su Rai1 e Maria De Filippi con Amici su Canale 5, ma con il Concertone su Rai3 come forte terza opzione, ancorché ‘avvelenato’ dalle polemiche tra Fedez e Viale Mazzini (il cantante ha letto il suo discorso dal palco, avvertendo però che aveva dovuto anticiparne i contenuti all’editore, con la vicedirettrice di Rai3 che aveva giudicato inopportune alcune parti e passaggi). I telefilm ... Leggi su tvzoom (Di domenica 2 maggio 2021): il concerto per la Festa del Lavoro in evidenza dal preserale e in parte nel target di De, Amici perde mezzo milione di spettatori Le celebrazioni della Festa del lavoro, calcio e motori hanno caratterizzato il pomeriggio e la sera di sabato 1, con in prime time Milan-Benevento sul 209 di Dazn1 by Sky. La sfida tra le ammiraglie era ancora quella tra la replica di Sotto copertura 2 su Rai1 e Maria Decon Amici su Canale 5, ma con ilsu Rai3 come forte terza opzione, ancorché ‘avvelenato’ dalle polemiche tra Fedez e Viale Mazzini (il cantante ha letto il suo discorso dal palco, avvertendo però che aveva dovuto anticiparne i contenuti all’editore, con la vicedirettrice di Rai3 che aveva giudicato inopportune alcune parti e passaggi). I telefilm ...

