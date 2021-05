Udinese-Juventus | i convocati di Pirlo | out Chiesa | c’è Morata

(Di sabato 1 maggio 2021) Andreaha diramato iper, match della 34° giornata di Serie A in programma domani alle 18:00 alla Dacia Arena. Il tecnico della Vecchia Signora dovrà ancora fare a meno di Federico, che a dispetto delle voci degli ultimi giorni non è ancora pronto. Qualche acciacco anche per Alvaro, che comunque sarà a disposizione per la trasferta friulana. IdiPortieri: Szczesny, Buffon, PinsoglioDifensori: Chiellini, De Ligt, Alex Sandro, Danilo, Cuadrado, Bonucci, DragusinCentrocampisti: Arthur, Ramsey, McKennie, Rabiot, Bentancur, Bernardeschi, KulusevskiAttaccanti: Ronaldo,, Dybala, Vrioni, Felix Correia. SportFace.

juventusfc : Venerdì di tattica verso #UdineseJuve! ?? ?? - juventusfc : Inizia in questo momento la conferenza stampa di Mister @Pirlo_official pre #UdineseJuve ?? Live su @JuventusTv:… - juventusfc : Un racconto di #Duels in Friuli ?? - _SiGonfiaLaRete : #Juventus, i convocati di Andrea #Pirlo contro l'#Udinese - ilbianconerocom : Juventus, UFFICIALE: i convocati per l'Udinese, fuori Chiesa e altri due -

Ultime Notizie dalla rete : Udinese Juventus

Commenta per primo Sono 22 i convocati di Andrea Pirlo in vista della sfida che vedrà laaffrontare l'domani sera alla Dacia Arena. Nonostante il problema confermato dall'allenatore in conferenza ce la fa Morata che rientra in lista, mentre restano out Merih Demiral e ..."Laè una squadra forte con tanti giocatori molto bravi. Per pensare di portare a casa un ... Lo ha detto Luca Gotti aTv alla vigilia del match casalingo con i bianconeri di Pirlo. "In ...Dopo il pareggio in casa della Fiorentina, la corsa per un posto in Champions dei bianconeri di Andrea Pirlo continua in direzione Udine. Domani, alle ora 18.00, la Juventus affronterà l’Udinese. Di s ...18:04 - I CONVOCATI - La Juventus, tramite il suo sito internet ufficiale, ha diramato l'elenco dei convocati per la gara contro l'Udinese: Szczesny Pinsoglio ...