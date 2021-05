Traffico Roma del 01-05-2021 ore 14 | 30

Leggi su romadailynews

(Di sabato 1 maggio 2021) Luceverdepomeriggio Ben ritrovati all’ascolto in redazione Marina riccomi rallentamenti su via Cristoforo Colombo a causa di un incidente lungo la carreggiata centrale in prossimità di Piazza del lavoro Verso il raccordo anulare un secondo incidente in zona Marconi in piazzale della Radio corrispondenza di via Giovanni Volpato prestare attenzione ai possibili rallentamentitornato regolare lungo la via Pontina scorrevole anche il raccordo anulare nel tardo pomeriggio a partire dalle 18 manifestazione in piazza Vidoni ci troviamo nelle immediate vicinanze di Corso Vittorio Emanuele possibili disagi per ilCi sono ancora difficoltà per chi si sposta in metropolitana e nello specifico con la linea B da ieri servizio interrotta a causa di un guasto tra le stazioni di San Paolo ed i Monti Tiburtini interruzione ...