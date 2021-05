The Falcon and the Winter Soldier: Chris Evans era stato considerato per un cameo? (Di sabato 1 maggio 2021) Lo showrunner della serie The Falcon and the Winter Soldier ha ammesso che si era parlato di una possibile apparizione di Chris Evans nel ruolo di Steve Rogers. La serie The Falcon and the Winter Soldier avrebbe potuto avere tra i propri interpreti anche Chris Evans: lo showrunner ha ammesso che era stata considerata l'ipotesi di mostrare Steve Rogers negli episodi. I fan della Marvel, dopo la visione dello show con Anthony Mackie e Sebastian Stan, si stanno chiedendo se l'ex Captain America sia ancora in vita, considerando che i personaggi sembrano far riferimento a lui usando i verbi al passato e dicendo che se ne è "andato". Malcolm Spellman, in un'intervista rilasciata a Yahoo Entertainment!, ha risposto a una ... Leggi su movieplayer (Di sabato 1 maggio 2021) Lo showrunner della serie Theand theha ammesso che si era parlato di una possibile apparizione dinel ruolo di Steve Rogers. La serie Theand theavrebbe potuto avere tra i propri interpreti anche: lo showrunner ha ammesso che era stata considerata l'ipotesi di mostrare Steve Rogers negli episodi. I fan della Marvel, dopo la visione dello show con Anthony Mackie e Sebastian Stan, si stanno chiedendo se l'ex Captain America sia ancora in vita, considerando che i personaggi sembrano far riferimento a lui usando i verbi al passato e dicendo che se ne è "andato". Malcolm Spellman, in un'intervista rilasciata a Yahoo Entertainment!, ha risposto a una ...

