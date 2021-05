Steam nel mirino | Valve sotto la lente dell' antitrust per le percentuali sulle vendite

(Di sabato 1 maggio 2021) Gli sviluppatori di Wolfire Games, noti per titoli bizzarri e imprevedibili come Overgrowth e Receiver, hanno presentato una denuncia formale presso l'contro, a causae pratiche anti-competitive attive sulla propria piattaforma e store online,. La denuncia è stata presentata lo scorso 27 aprile presso la Corte distrettuale ovest di Washington e ha, come punto chiave'intero caso, l'ormai famosa percentuale del 30% chetrattiene dalledei titoli. Secondo quanto apprendiamo dal testoa denuncia, Wolfire Games segnala come oltre il 75% dei titoli PC siano venduti attraversoe comesfrutti questa posizione di supremazia per imporre la propria tassa, giudicata ...

