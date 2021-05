Raiola: "Superlega? Critiche affrettate" (Di sabato 1 maggio 2021) Il progetto Superlega , partito in pompa magna e tramontato in poche ore un paio di settimane fa , continua a far discutere. Sull'argomento è intervenuto, ai taccuini del giornale spagnolo AS, anche ... Leggi su quotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) Il progetto, partito in pompa magna e tramontato in poche ore un paio di settimane fa , continua a far discutere. Sull'argomento è intervenuto, ai taccuini del giornale spagnolo AS, anche ...

forumJuventus : Raiola ad AS: 'Haaland piace a tutti, anche alla Juve. Pogba? dipende dai programmi dello United, lui vuole vincere… - zazoomblog : Superlega Raiola: “Proteste contro qualcosa che non è stato spiegato” - #Superlega #Raiola: #“Proteste #contro - yoshi5477 : RT @forumJuventus: Raiola ad AS: 'Haaland piace a tutti, anche alla Juve. Pogba? dipende dai programmi dello United, lui vuole vincere la C… - infoitsport : Raiola: 'Superlega? Proteste contro qualcosa che non era stato spiegato' - Rossonero__1899 : RT @MilanNewsit: Raiola: 'Superlega? Proteste contro qualcosa che non era stato spiegato' -