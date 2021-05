Primo maggio, weekend di “libertà”: ecco le aperture e restrizioni (Di sabato 1 maggio 2021) Cinquanta milioni di italiani, mille in più o in meno, sono pronti al Primo weekend di festa del Primo maggio, “libero” o comunque con misure restrittive più blande, da zona gialla. Anche se su gran parte della Penisola ci saranno nubi e pioggia, il fine settimana del Primo maggio sarà un vero test sia per l’onda dei contagi che per il turismo, la ristorazione, i cinema, i musei e tutte le attività riaperte in grand parte dell’Italia da appena una settimana. Passaporto verde al banco di prova Tra regioni gialle e all’interno di esse ci si potrà muovere senza limiti mentre per entrare e uscire dalle zone arancioni o rosse bisognerà dimostrare di essere stati vaccinati con un documento rilasciato dal centro vaccinale, di essere guariti dal Covid con un certificato del medico o del ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 1 maggio 2021) Cinquanta milioni di italiani, mille in più o in meno, sono pronti aldi festa del, “libero” o comunque con misure restrittive più blande, da zona gialla. Anche se su gran parte della Penisola ci saranno nubi e pioggia, il fine settimana delsarà un vero test sia per l’onda dei contagi che per il turismo, la ristorazione, i cinema, i musei e tutte le attività riaperte in grand parte dell’Italia da appena una settimana. Passaporto verde al banco di prova Tra regioni gialle e all’interno di esse ci si potrà muovere senza limiti mentre per entrare e uscire dalle zone arancioni o rosse bisognerà dimostrare di essere stati vaccinati con un documento rilasciato dal centro vaccinale, di essere guariti dal Covid con un certificato del medico o del ...

Advertising

makkox : primo maggio - Tg3web : Con una performance virtuale del tutto inedita, in tre grandi stazioni, Ermal Meta presenta un nuovo singolo che po… - Agenzia_Ansa : Uno per tutti, Ermal Meta in una speciale performance olografica in contemporanea a Milano, Roma e Napoli. Domani p… - ms_incred : RT @makkox: primo maggio - mara_carfagna : È un #PrimoMaggio difficile, il più difficile da oltre mezzo secolo. Il nostro dovere è lavorare per superarlo all’… -