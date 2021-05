Pioli | “Partita difficile da preparare | emotivamente e per la classifica”

(Di sabato 1 maggio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiMilano – Al termine della sfida di campionato contro il Benevento, Stefanoha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dall’allenatore del Milan dopo la gara contro i giallorossi di Filippo Inzaghi. Prestazione – Senza spirito di squadra non si va da nessuna parte, tantomeno noi che siamo una squadra forte ma non tanto forte da potersi permettere di non essere squadra dall’inizio alla fine. Stasera ho visto delle buone cose. Ibrahimovic – Parliamo di un campione e il campione fa crescere il valore della squadra e le qualità dei compagni. Non averlo avuto a disposizione ci ha penalizzato. Oggi era unaa livello mentale dopo le due sconfitte, abbiamo reagito e dimostrato carattere. La squadra sta crescendo. Scelte – Non dare punti di riferimento a una difesa piazzata può ...

6,5Tre punti fondamentali per uscire dalle secche e rimettersi in corsa. Non era facile, ... 5 Caldirola Chiude zoppicando,di sacrificio, ma si perde Hernandez. 5 Barba In difficoltà. 5,...Cosìnell'intervallo lo ha lasciato negli spogliatoi e lo ha sostituito con Tonali. Perdere un uomo, con un Benevento così in, non era proprio il caso. Piccolo particolare a proposito ...Dopo il pareggio tra Hellas Verona e Spezia e la sconfitta casalinga del Crotone contro l'Inter, termina 2-0 l'ultima partita di questo sabato della 34\^ giornata di Serie A. Prota ...La cronaca della partita >> Tornano Ibra e Romagnoli Pioli non rischia gli influenzati Kjaer e Calabria, ma ritrova Romagnoli e soprattutto Ibrahimovic al centro dell'attacco. Contro il "suo" Milan ...