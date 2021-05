Pio e Amedeo prendono a schiaffi i “politicamente corretti” e trionfano con “Felicissima Sera” (Di sabato 1 maggio 2021) Che le persone abbiano voglia di leggerezza lo hanno dimostrato gli ascolti crescenti di Felicissima Sera, lo show di successo trasmesso venerdì Sera su Canale 5 che ha visto al timone il duo Pio e Amedeo. Una coppia che settimana dopo settimana ha portato gli ascolti al rialzo grazie alla loro vis comica, irriverenza, sarcasmo e autoironia che ne rappresentano da sempre la cifra che li contraddistingue. Tra canzoni, risate, interviste fra il serio e il faceto, ospiti di altissimo livello che si sono prestati alle battute pungenti del duo comico, non è mai mancato lo spazio per riflessioni sulla stretta attualità. Il giorno dopo la Serata conclusiva i giornali non hanno ripreso il nobilissimo gesto di Eros Ramazzotti che ha devoluto l’intero cachet ai lavoratori dello spettacolo, bensì il monologo che ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 1 maggio 2021) Che le persone abbiano voglia di leggerezza lo hanno dimostrato gli ascolti crescenti di, lo show di successo trasmesso venerdìsu Canale 5 che ha visto al timone il duo Pio e. Una coppia che settimana dopo settimana ha portato gli ascolti al rialzo grazie alla loro vis comica, irriverenza, sarcasmo e autoironia che ne rappresentano da sempre la cifra che li contraddistingue. Tra canzoni, risate, interviste fra il serio e il faceto, ospiti di altissimo livello che si sono prestati alle battute pungenti del duo comico, non è mai mancato lo spazio per riflessioni sulla stretta attualità. Il giorno dopo lata conclusiva i giornali non hanno ripreso il nobilissimo gesto di Eros Ramazzotti che ha devoluto l’intero cachet ai lavoratori dello spettacolo, bensì il monologo che ...

StefanoGuerrera : ho una sfida per Pio e Amedeo, visto che vogliono dire tutto quello che non si può dire, che provassero anche a bestemmiare stasera - StefanoGuerrera : se davvero pensate che il pezzo di Pio e Amedeo di ieri sia giusto, oltre a non capire - fidatevi - siete parte del problema. - matteosalvinimi : Figli a letto, piatti lavati, un mirto e... Pio e Amedeo ?? #FelicissimaSera - chiara_greysoul : RT @nicolamilf2: Pio e Amedeo quando scoprono che autoironia significa che fai ironia sulle tue di esperienze e non su quelle degli altri h… - AnnaL87 : RT @AlbertoPots: Pensate a un ragazzino che magari questa settimana è stato chiamato 'frocio' a scuola, pensate che il venerdì sera si guar… -