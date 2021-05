Napoli-Cagliari: dove vederla in tv e streaming, le probabili formazioni (Di sabato 1 maggio 2021) La sfida tra Napoli e Cagliari è valida per la 34a giornata del campionato di Serie A. Sia gli azzurri che i sardi hanno necessità di punti, anche se il Napoli lotta per la zona Champions ed il Cagliari per la salvezza. Sarà possibile vedere Napoli-Cagliari in diretta tv e streaming anche da mobile. Napoli-Cagliari: canale tv e diretta streaming Partita: Napoli-Cagliari Stadio: Diego Armando Maradona Orario: 15.00 Canale tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 satellite) streaming: Sky Go; NOW. Le probabili formazioni Qui Napoli – Gennaro Gattuso ... Leggi su napolipiu (Di sabato 1 maggio 2021) La sfida traè valida per la 34a giornata del campionato di Serie A. Sia gli azzurri che i sardi hanno necessità di punti, anche se illotta per la zona Champions ed ilper la salvezza. Sarà possibile vederein diretta tv eanche da mobile.: canale tv e direttaPartita:Stadio: Diego Armando Maradona Orario: 15.00 Canale tv: Sky Sport Serie A (numero 202 e 249 satellite, 473 e 483 digitale terrestre), Sky Sport (numero 252 satellite): Sky Go; NOW. LeQui– Gennaro Gattuso ...

MCalcioNews : Cagliari, la lista dei convocati per il Napoli: Cragno torna a disposizione, fuori Marin e Sottil… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli-Cagliari, Cragno in campo se darà ampie garanzie sulla sua condizione - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CDS - Napoli-Cagliari, Cragno in campo se darà ampie garanzie sulla sua condizione - erc1969 : @guidotolomei Sassuolo-Atalanta e Napoli - Cagliari non ne sarei sicuro . - susydigennaro : RT @napolimagazine: CDS - Napoli-Cagliari, Cragno in campo se darà ampie garanzie sulla sua condizione -