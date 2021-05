Milan-Benevento | le formazioni ufficiali

(Di sabato 1 maggio 2021) A San Siro si gioca, anticipo del sabato sera valido per la 34a giornata di Serie A. Ecco le scelte definitive dei due tecnici:(4-2-3-1): G. Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, Hernández; Bennacer, Kessie; Saelemaekers, Çalhano?lu, Leão; Ibrahimovi?. All. Pioli.(4-3-2-1): Montipò; De Paoli, Glik, Caldirola, Barba; Dabo, Viola, Ioni??; Iago Falque, Improta; Lapadula. All. F. Inzaghi. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

Tutto passa dalle ultime cinque giornate: prima di Juve, Torino, Cagliari e Atalanta, il Milan riceve il Benevento del grande ex Pippo Inzaghi, battuto 2 - 0 all'andata. Gara delicatissima anche per ...