Mario Draghi è tornato a Città Della Pieve: tutte le curiosità sulla sua residenza in Umbria (Di sabato 1 maggio 2021) Come trascorrerà Mario Draghi il 1 maggio 2021? Il presidente del Consiglio nel pomeriggio di ieri, 30 aprile, ha raggiunto la sua residenza umbra di Città Della Pieve. Il premier al momento si trova all’interno Della sua abitazione, il suo ritiro da occhi indiscreti. L’ultima apparizione in Umbria dell’ex numero uno Della Bce risale al weekend di Pasqua, quando la domenica pomeriggio, assieme alla moglie Maria Serena Cappello e alle due nipotine (figlie di Federica), aveva partecipato alla Santa Messa nel Duomo Della Città. leggi anche l’articolo —> Mario Draghi l’«Atermico», tutto quello che non sapete sull’attuale premier Mario ... Leggi su urbanpost (Di sabato 1 maggio 2021) Come trascorreràil 1 maggio 2021? Il presidente del Consiglio nel pomeriggio di ieri, 30 aprile, ha raggiunto la suaumbra di. Il premier al momento si trova all’internosua abitazione, il suo ritiro da occhi indiscreti. L’ultima apparizione indell’ex numero unoBce risale al weekend di Pasqua, quando la domenica pomeriggio, assieme alla moglie Maria Serena Cappello e alle due nipotine (figlie di Federica), aveva partecipato alla Santa Messa nel Duomo. leggi anche l’articolo —>l’«Atermico», tutto quello che non sapete sull’attuale premier...

welikeduel : Selena Gomez racconta la sua amicizia con Mario Draghi, in un documento esclusivo a cura di Fabio Celenza… - fanpage : Inchiesta - welikeduel : Com'è andata davvero con Selena Gomez: il video esclusivo di Fabio Celenza per #propagandalive @CelenzaFabio - elenab1939 : @laura_ceruti X me la presenza del presidente Mario Draghi è una tranquillità ??ché non so descrivere - fvtsQK7bvTo6Viv : RT @mariotoscana196: GRUBER E PADELLARO che giudicano MARIO DRAGHI.. Ma a voi non fa sorridere?.. -