LIVE Moto2, GP Spagna in DIRETTA: Di Giannantonio e Bezzecchi attaccano la pole (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP DI OGGI 15.50 Caduta per Lowes che termina nella ghiaia la Q2. Potrebbe non cambiare la qualifica. 15.48 Che rischio per Lowes! L’inglese ha sfiorato il miglior giro, ma ha completamente sbagliato l’ultima curva. 15.47 Gardner si rilancia, due giri a disposizione. 15.46 Bezzecchi e Di Giannantonio si lanciano per l’ultimo giro lanciato. Occhio a Gardner e Lowes, mentre Raul Fernandez non sembra avere il passo per conquistare la prima posizione. 15.44 Caduta per Joe Roberts ed Aron Canet. L’americano di Italtrans e lo spagnolo di Aspar ripartono senza problemi. 15.43 Qualifica pazzesca a Jerez per i protagonisti della Moto2! Ultimo tentativo per tutti. 15.42 La classifica ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP DI OGGI 15.50 Caduta per Lowes che termina nella ghiaia la Q2. Potrebbe non cambiare la qualifica. 15.48 Che rischio per Lowes! L’inglese ha sfiorato il miglior giro, ma ha completamente sbagliato l’ultima curva. 15.47 Gardner si rilancia, due giri a disposizione. 15.46e Disi lanciano per l’ultimo giro lanciato. Occhio a Gardner e Lowes, mentre Raul Fernandez non sembra avere il passo per conquistare la prima posizione. 15.44 Caduta per Joe Roberts ed Aron Canet. L’americano di Italtrans e lo spagnolo di Aspar ripartono senza problemi. 15.43 Qualifica pazzesca a Jerez per i protagonisti della! Ultimo tentativo per tutti. 15.42 La classifica ...

