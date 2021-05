LIVE Moto2, GP Spagna in DIRETTA: bandiera verde! Scatta la Q2 a Jerez (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI FP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP DI OGGI 15.39 Secondo crono per Fabio Di Giannantonio per meno di un decimo! Il pilota di casa Gresini insidia il record del leader del Mondiale. 15.39 IMPRESSIONANTE! Remy Garner firma il nuovo record del tracciato in 1.40.667! 15.38 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. I piloti iniziano in questo momento il primo giro lanciato. 15.35 Green Flag! Scatta la Q2! 15.33 I piloti si preparano a scendere in pista. Nella FP3 di questa mattina l’australiano Remy Gardner (KTM) ha firmato il nuovo record della pista, tempo che difficilmente verrà migliorato ora. 15.31 il britannico Sam Lowes cerca la quarta pole consecutiva nella Moto2. L’alfiere di casa Marc VDS potrebbe eguagliare il record che ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI FP3, FP4 E QUALIFICHE MOTOGP DI OGGI 15.39 Secondo crono per Fabio Di Giannantonio per meno di un decimo! Il pilota di casa Gresini insidia il record del leader del Mondiale. 15.39 IMPRESSIONANTE! Remy Garner firma il nuovo record del tracciato in 1.40.667! 15.38 Attendiamo i primi riferimenti cronometrici. I piloti iniziano in questo momento il primo giro lanciato. 15.35 Green Flag!la Q2! 15.33 I piloti si preparano a scendere in pista. Nella FP3 di questa mattina l’australiano Remy Gardner (KTM) ha firmato il nuovo record della pista, tempo che difficilmente verrà migliorato ora. 15.31 il britannico Sam Lowes cerca la quarta pole consecutiva nella. L’alfiere di casa Marc VDS potrebbe eguagliare il record che ...

zazoomblog : LIVE Moto2 GP Spagna in DIRETTA: gli italiani cercano l’accesso alla Q2 - #Moto2 #Spagna #DIRETTA: #italiani - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Spagna in DIRETTA: bandiera verde! Scatta la Q1! - #Moto2 #Spagna #DIRETTA: #bandiera - zazoomblog : LIVE Moto2 GP Spagna in DIRETTA: Bezzecchi attacca Lowes ottimo passo gara per l’italiano - #Moto2 #Spagna… - AlessioBrunori : RT @motograndprixit: - motograndprixit : -